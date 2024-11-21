هبة نصر للـLBCI: واشنطن باتت اليوم في مكان آخر في ضوء التطور المتصل بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وحرب لبنان لم تعد ملفًا أولًا

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