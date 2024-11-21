وزير الخارجية الايرانية لـ"الميادين": لن يكون لدينا أي مانع أمام التوصل إلى أي اتفاق لوقف النار في غزة ولبنان وسندعم أي قرار يُتخذ

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