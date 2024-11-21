البرغوثي لـ”جدل”: إسرائيل ستحاول أن تبحث عن أي ذريعة لارتكاب جرائمها في الضفة كما في غزة لكن هناك حدود لما يمكن أن يصلوا إليه والشعب الفلسطينيّ ينظّم نفسه في لجان شعبية لحماية نفسه

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