يعقوبيان لـ”جدل”: أملنا أن تكون زيارة هوكستين استكمال للمناقشات وأن يكون هناك كوة ما تُفتح قبل استلام ترامب ويمكننا أن نتوقّع سنة دموية باستلام ترامب

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