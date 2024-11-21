يعقوبيان لـ”جدل”: الطائف لم يُطبّق يومًا وهو ينص على بسط سيادة الدولة ولم سلاح الميليشيات وكلام الاستمرار في الميدان غير واقعيّ

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