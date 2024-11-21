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هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء دعا إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وتقييد المساعدات الإنسانية

آخر الأخبار
2024-11-21 | 16:35
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هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء دعا إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وتقييد المساعدات الإنسانية
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هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء دعا إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وتقييد المساعدات الإنسانية

 
 
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