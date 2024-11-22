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مسيرة استهدفت سيارة إسعاف عند مفرق دير قانون رأس العين
آخر الأخبار
2024-11-22 | 03:47
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مسيرة استهدفت سيارة إسعاف عند مفرق دير قانون رأس العين
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