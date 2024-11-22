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إذاعة الجيش الإسرائيلي: هوكستين التقى خلال زيارته إسرائيل يوآف غالانت رغم انتهاء مهامه كوزير للدفاع
آخر الأخبار
2024-11-22 | 10:44
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: هوكستين التقى خلال زيارته إسرائيل يوآف غالانت رغم انتهاء مهامه كوزير للدفاع
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