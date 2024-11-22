الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية: شهيدان باستهداف دراجة نارية في طورا

آخر الأخبار
2024-11-22 | 11:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية: شهيدان باستهداف دراجة نارية في طورا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية: شهيدان باستهداف دراجة نارية في طورا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية:

شهيدان

باستهداف

دراجة

نارية

LBCI التالي
المفتي دريان لـ "الأنباء الكويتية": لا ينبغي أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية موضع خلاف
مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة في غزة للجزيرة: الاحتلال استهدف وحدة للأكسجين في مستشفى كمال عدوان
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:40

البيت الأبيض: بايدن تحدث مع ماكرون وناقشا الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

النووي الايراني الى الواجهة من جديد

LBCI
أخبار دولية
13:37

الجنائية الدولية أصدرت أمراً بالقبض على نتنياهو وغالانت... وهذا ما قاله الخبير الدستوري شبلي الملاط عن القرار

LBCI
أمن وقضاء
13:35

وزارة الصحة: 3645 شهيدًا و15355 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 62 شهيدًا و111 جريحًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:40

البيت الأبيض: بايدن تحدث مع ماكرون وناقشا الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
13:33

يديعوت أحرونوت: تقديرات في إسرائيل بالإعلان عن وقف لإطلاق النار مع لبنان خلال أيام إذا بقيت تفاصيل صغيرة عالقة

LBCI
آخر الأخبار
13:30

نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل تبدو أكثر حرصًا على إبرام إتفاق لوقف النار في لبنان مقارنةً بغزة

LBCI
آخر الأخبار
13:29

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على دير الزهراني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:07

إيران ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي "الجديدة والمتطورة"

LBCI
أخبار دولية
10:42

روسيا: أوكرانيا أعادت 46 مدنيًا من سكان كورسك

LBCI
أخبار لبنان
01:31

تحذير الى جميع السكان المتواجدين في صور..

LBCI
آخر الأخبار
13:53

إشعار داخليّ للأمم المتحدة: إطلاق نار في عاصمة جنوب السودان مرتبط باعتقال مدير سابق لجهاز المخابرات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

النووي الايراني الى الواجهة من جديد

LBCI
أخبار دولية
13:37

الجنائية الدولية أصدرت أمراً بالقبض على نتنياهو وغالانت... وهذا ما قاله الخبير الدستوري شبلي الملاط عن القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

صمت اسرائيلي حيال المحادثات مع هوكستين.. وتفاؤل بسد الفجوات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين

LBCI
أمن وقضاء
13:22

الضاحية الجنوبية تحت القصف... مبان سويت بالأرض في الشياح والغبيري

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:05

مقدمة النشرة المسائية 22-11-2024

LBCI
أمن وقضاء
12:36

الأبعاد العسكرية لإسرائيل بعزل مرجعيون عن النبطية وشد الخناق على الساحل الجنوبي مع اللواء المتقاعد جورج شريم

LBCI
أخبار لبنان
10:02

الـLBCI تعاين الأضرار الناجمة عن الغارتين اللتين إستهدفتا الشياح ظهر اليوم

LBCI
أخبار لبنان
08:47

العدوان الإسرائيلي لم يمنع اللبنانيين من الاحتفاء بعيد الاستقلال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:43

الصورة حول الموقف الرسمي الاسرائيلي بعد مباحثات هوكستين لا تزال ضبابية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:48

فيديوهات للحظة استهداف أحد المباني في الشياح

LBCI
خبر عاجل
09:34

تحذير اسرائيلي لسكان الحدت وحارة حريك والغبيري...

LBCI
أخبار لبنان
23:52

أدرعي: تحذير الى سكان الحدث وحارة حريك

LBCI
خبر عاجل
05:32

معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة

LBCI
أخبار لبنان
06:08

حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق

LBCI
حال الطقس
00:49

مطلع الاسبوع الثلوج تحت الـ ١٥٠٠متر ... والبرد قارس

LBCI
أخبار لبنان
05:19

أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا الشياح

LBCI
أخبار لبنان
01:31

تحذير الى جميع السكان المتواجدين في صور..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More