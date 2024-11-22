وزير العدل هنري خوري للـLBCI: التعاطي مع مجلس الوزراء مستمر وئيس الحكومة يلبي الحاجات للوزارات كلها حتى التي لا تشارك في الجلسات ونحن نحضر اجتماعات اللجان من دون انقطاع

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