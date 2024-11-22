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رئيس دائرة المستشفيات في وزارة الصحة هشام فواز للـLBCI: دار الأمل ليست أي مستشفى وما يحدث مسلسل طويل ويومي من دون أي رادع
آخر الأخبار
2024-11-22 | 14:38
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رئيس دائرة المستشفيات في وزارة الصحة هشام فواز للـLBCI: دار الأمل ليست أي مستشفى وما يحدث مسلسل طويل ويومي من دون أي رادع
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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