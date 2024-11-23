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o
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o
متن
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غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت
آخر الأخبار
2024-11-23 | 02:04
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غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت
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