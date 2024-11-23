غارة ثالثة على ضاحية بيروت الجنوبية بين الحدث والعمروسية - الشويفات

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مصدر أمني لهيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل استهدفت فجر اليوم في بيروت مبنى كان يتواجد فيه رئيس دائرة العمليات في حزب الله محمد حيدر ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عملية الاغتيال قد نجحت