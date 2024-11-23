وزارة الصحة: غارة البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد 11 شخصا من بينهم أشلاء رفعت كمية كبيرة منها وسيتم تحديد هوية أصحابها والعدد النهائي للشهداء بعد إجراء فحوص الحمض النووي إضافة إلى إصابة ثلاثة وستين شخصا بجروح

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