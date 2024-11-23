المبنى الذي استُهدف فجرا في البسطة مؤلف من 6 طبقات ولم يكن مأهولا بشكل كامل و هناك 11 شهيداً حتى الساعة وعمليات رفع الأنقاض مستمرة

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