لابيد: قرار وزير الدفاع إلغاء أوامر الاعتقال الإداري لمخالفي قانون الإرهاب اليهودي بالضفة الغربية أمر خطير

لابيد: الهجوم على جنرال القيادة المركزية الإسرائيلية دليل آخر على أن الحكومة ضلت طريقها

لابيد: الهجوم على جنرال القيادة المركزية الإسرائيلية دليل آخر على أن الحكومة ضلت طريقها

المبنى الذي استُهدف فجرا في البسطة مؤلف من 6 طبقات ولم يكن مأهولا بشكل كامل و هناك 11 شهيداً حتى الساعة وعمليات رفع الأنقاض مستمرة