الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجالية اللّبنانيّة في فرنسا تحيي غدا ذكرى استقلال لبنان: لوقف لإطلاق النّار وتطبيق الـ 1701 ونشر الجيش وانتخاب رئيس للجمهورية

آخر الأخبار
2024-11-23 | 05:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجالية اللّبنانيّة في فرنسا تحيي غدا ذكرى استقلال لبنان: لوقف لإطلاق النّار وتطبيق الـ 1701 ونشر الجيش وانتخاب رئيس للجمهورية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
الجالية اللّبنانيّة في فرنسا تحيي غدا ذكرى استقلال لبنان: لوقف لإطلاق النّار وتطبيق الـ 1701 ونشر الجيش وانتخاب رئيس للجمهورية

في إطار مواكبة الذكرى الواحدة والثمانين لعيد الإستقلال، تنظم الجالية اللّبنانيّة في فرنسا بمبادرة من مجموعة "لبنان التغيير"(CL) وبالتنسيق ما بين مكوّناتها من اعضاء لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الفرنسيّة  (CCLF) ومعهم ملتقى التاثير المدني (CIH) لقاء نهار غد الاحد في ساحة البانثيون في العاصمة الفرنسية باريس للتاكيد على سلسلة مبادىء تشكل اساسا لدعم المساعي الهادفة الى ترتيب وقف لإطلاق النّار في لبنان والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة أراضيه، احترام القانون الدّولي، تطبيق قرار الأمم المتّحدة رقم 1701، تعزيز الجيش اللّبناني ليكون الوحيد الذي يضمن السّيادة اللّبنانيّة، ونشره في جميع أنحاء الأراضي اللّبنانيّة. على ان يؤدي ذلك الى إنتخاب رئيس للجمهوريّة اللّبنانيّة وضمان العودة المستدامة لأكثر من مليون نازح لبناني إلى مدنهم وقراهم.

تجدر الاشارة الى ان هذا التحرك سيواكبه حراك مواز في عدد من مدن العالم، سيدني  في اوستراليا ، أديلايد ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة الاميركية متبنية الموقف عينه. وبالمناسبة عمم المنظمون بيانا موحدا على المشاركين في الحراك جاء فيه: منذ 22 نوفمبر 1943، سنوات من المعاناة والصمود والنضال المستمرّ للدّفاع عن السّيادة والحريّة، أثبتت أن الاستقلال جزء من الحمض النووي للشعب اللبناني. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يشعر الجميع بالحاجة إلى دولة وجيش قويين قادرين على حماية البلاد وجمع شملها بأفضل طريقة! منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحزب الله، فتح اللّبنانيّون أبوابهم لأكثر من مليون من مواطنيهم النّازحين الّذين فقدوا منازلهم.

واضاف بيان لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الفرنسيّة: "الوقت الآن للضّغط من أجل وقف إطلاق النار، لكي يتوقف الدّم عن النّزيف. يجب حماية الأراضي اللّبنانيّة، التي دُمّرت جرّاء القصف الإسرائيلي، والتي تهدّد بالاحتلال مرة أخرى. يجب إعادة بناء المدن وزراعة الحقول، مع الأمل ألّا تكون القنابل الفوسفوريّة قد جعلتها قاحلة. وأخيرًا، يجب الحفاظ على الآثار التاريخيّة في صور وصيدا وبعلبك، التي تعرّضت للحصار والقصف، وتُظهر جميع الحضارات التي مرّت على هذه الأرض العريقة: الكنعانيّون، البيزنطيّون، الرومان، وصولًا إلى الصليبيّين... إنقاذ لبنان، ببساطة وتحريره من أي تدخّلات واعتداءات خارجيّة.

اللّبنانيّون في المهجر يطالبون بـ "لبنان حر"
نحن اللّبنانيّون في المهجر، نرفع اليوم أصواتنا للدّفاع عن لبنان، وأمن مواطنيه وأراضيه، في وجه الهجوم الإسرائيليّ المنهجيّ والهمجيّ، الذي ينتهك بشكل صارخ القانون الدّولي الإنساني ويتجاهل أبسط حقوق الإنسان. هذا الهجوم الوحشيّ يحدث في وقت يتمّ فيه إضعاف المؤسّسات اللّبنانيّة عن قصد من قبل الطبقة السّياسيّة، حيث استولى حزب الله على سلطة اتّخاذ القرار الوطنيّ، ويسعى النّظام الإيراني إلى فرض إرادته وتحقيق طموحاته الإقليميّة عبر الأراضي اللّبنانيّة.
وللتخلّص من المأزق، من الضروريّ وضع المصلحة الوطنيّة في مركز الأولويّات وتنفيذ مجموعة من الإجراءات المنسّقة والموحّدة التي تهدف إلى وقف العنف، واستعادة السّيادة وضمان وحدة لبنان. تشمل هذه الإجراءات:
- وقف إطلاق نار فوريّ، بغض النظر عن غزّة، والعودة إلى اتفاقيّة الهدنة لعام 1949 بين لبنان وإسرائيل.
- تطبيق قرار الأمم المتّحدة رقم 1701 بشكل كامل دون تأخير أو تردد.
- تعزيز نشر الجيش اللّبناني في جميع أنحاء البلاد لتمكين المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة من استعادة احتكار الأسلحة.
- انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة إنقاذ.
- العودة المستدامة للنّازحين إلى مدنهم وقراهم.
على الرّغم من أنّ هذه الإجراءات تشكّل قاعدة صلبة للخروج من الأزمة الحاليّة، فإن الاستقرار الدّائم للبنان يتطلّب العودة إلى الدّستور واتّفاق الطّائف، واحترام جميع القرارات الدّوليّة بدون استثناء، والالتزام بإعادة بناء الدّولة ومؤسّساتها.
ندعو جميع الأطراف الوطنيّة والدّوليّة إلى تبني هذه الأولويّات والعمل من أجل مصلحة لبنان وشعبه. تقع على عاتق الجميع المسؤوليّات التّالية:
- السّلطات اللّبنانيّة مسؤولة بشكل أساسيّ عن تحقيق هذه الطموحات، خصوصًا من خلال السّعي إلى وقف إطلاق النار استنادًا إلى حلّ سياسيّ يضمن المصلحة الوطنيّة. يجب عليها تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بشكل كامل دون الرّضوخ للضّغوط الخارجيّة، وتعزيز نشر الجيش في الجنوب، مع حصر الأسلحة ضمن الدولة، والعمل على تحديد الحدود اللّبنانيّة بشكل نهائيّ وآمن.
- يجب على البرلمان الاجتماع وفقًا للإجراءات الدّستوريّة لانتخاب رئيس جمهوريّة ملتزم بتطبيق خطّة العمل الواردة أعلاه، مع وضع المصلحة الوطنيّة فوق الحسابات الحزبيّة والمصالح الإقليميّة. يتحمّل رئيس البرلمان مسؤوليّة تنظيم الانتخابات الرئاسيّة دون تأخير، مما يمهّد الطريق لتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح.
- يجب على الحكومة اللّبنانيّة إدارة أزمة النّازحين بأقصى درجة من المسؤوليّة واتّخاذ كافّة التدابير لضمان عودتهم المستدامة إلى ديارهم. يجب أن تتمّ توزيع المساعدات الدّوليّة بشفافيّة، من خلال نشر تقارير دوريّة تبين كيفيّة توزيع هذه المساعدات.
- المجتمع الدّولي يتحمّل مسؤوليّة كبرى تجاه لبنان والمنطقة لتحقيق وقف إطلاق النار، والضّغط على إسرائيل لاحترام القانون الدّولي. يجب أن يقدم دعمًا حقيقيًّا للبنان من خلال توفير الأسلحة الفعّالة للجيش وقوات الأمن، ليتمكنّوا من الدّفاع عن سيادة لبنان وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدّولة على الدّفاع عنهم.
- المواطنون اللّبنانيّون يتحمّلون مسؤوليّة وطنيّة مشتركة: الوحدة والتضامن. من الضروريّ الحفاظ على هذه الوحدة الوطنيّة وعدم الانجرار وراء الانقسامات الدّاخليّة لتجاوز هذه المحنة.

و في الختام، إن لبنان حاليا في مفترق تاريخيّ يفرض على جميع الأطراف تحمّل مسؤوليّاتها من أجل الحفاظ على البلاد وبدء انتقال نحو جمهوريّة قائمة على العدالة والدّيموقراطية والسّيادة. لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا التزمت جميع الأطراف السّياسيّة بوضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار آخر. يتطلّب ذلك العودة إلى الدّولة والعمل على إعادة بناء مؤسّساتها. يجب أن نضع حدًا لدورات العنف المتواصلة ونبدأ عهدًا جديدًا من السّلام والتنميّة للبنان".
 
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اللّبنانيّة

فرنسا

استقلال

لبنان:

لإطلاق

النّار

وتطبيق

الجيش

وانتخاب

للجمهورية

LBCI التالي
الوكالة الوطنية: قذائف على أطراف بلدة حاروف
اسرائيل تحذر سكان الحدث وبرج البراجنة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-29

جهود دولية واقليمية لوقف الحرب على لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-19

أديب عبد المسيح للـ LBCI: هناك بوادر جيدة لعدم الانقسام المسلح في لبنان ويجب اعطاء غطاء سياسي للجيش اللبناني مثل التمديد وتسليح الجيش والاستقرار السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة انقاذية

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-13

ميشال الدويهي لـ"حوار المرحلة": يجب النظر على الوضع بواقعية أي استلام الجيش اللبناني كل الحدود وانتخاب رئيس وعلى حزب الله أن يلاقينا على هذه الواقعية

LBCI
خبر عاجل
2024-11-12

باسيل: نطالب المقاومة بأن تكون ضمن الإجماع اللبناني بالدعوة لوقف إطلاق النار والحرب وتطبيق الـ1701 وعدم التلكؤ بالمشاركة فورًا في حوار وطني يرأسه رئيس الجمهورية لوضع إستراتيجية دفاعية تنهي الخلافات حول سلاحها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:16

غارة عند كوع البياضة جنوب صور

LBCI
آخر الأخبار
09:15

سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من لبنان في كريات شمونة من دون تفعيل صفارات الإنذار

LBCI
آخر الأخبار
09:08

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منزل في حي آل يونس على أطراف بلدة بريتال

LBCI
أخبار لبنان
08:31

بعد استهداف البسطا في بيروت... إليكم آخر المعطيات من الداخل الاسرائيلي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:50

32 قتيلا جراء أعمال عنف طائفية في باكستان

LBCI
أخبار دولية
01:46

ترامب يدرس تعيين مدير استخبارات سابق مبعوثا خاصا لأوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
05:42

الجالية اللّبنانيّة في فرنسا تحيي غدا ذكرى استقلال لبنان: لوقف لإطلاق النّار وتطبيق الـ 1701 ونشر الجيش وانتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
آخر الأخبار
05:32

الوكالة الوطنية: 20 قذيفة على بنت جبيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:05

أعمال رفع الأنقاض مستمرة في شمسطار بعد استهداف مبنى من ٣ طبقات (فيديوهات)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:39

المواجهات مستمرة في الخيام... إليكم آخر المستجدات الميدانية في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
08:31

بعد استهداف البسطا في بيروت... إليكم آخر المعطيات من الداخل الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

أعمال رفع الأنقاض في البسطا مستمرة... وهذه آخر المستجدات

LBCI
خبر عاجل
06:57

لحظة الغارة الثانية التي استهدفت الضاحية الجنوبية قبل قليل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:36

إليكم آخر التطورات من بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:35

هكذا بدا المشهد من النبطية ظهر اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:35

الاستهدافات في صور مستمرة... وهذه آخر المستجدات في المنطقة

LBCI
أمن وقضاء
04:01

آخر مستجدات الميدان الجنوبي... مواجهات عنيفة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:26

تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...

LBCI
خبر عاجل
02:47

مصدر أمني لهيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل استهدفت فجر اليوم في بيروت مبنى كان يتواجد فيه رئيس دائرة العمليات في حزب الله محمد حيدر ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عملية الاغتيال قد نجحت

LBCI
خبر عاجل
09:34

تحذير اسرائيلي لسكان الحدت وحارة حريك والغبيري...

LBCI
خبر عاجل
12:54

أدرعي: قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان.. وهذا ما رصدته

LBCI
أخبار لبنان
01:19

تحذير اسرائيلي لسكان هذه المباني في الضاحية الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
00:02

إعلام إسرائيلي: ترجيح أن المستهدف في غارة بيروت هو المسؤول في حزب الله طلال حمية

LBCI
خبر عاجل
05:39

اسرائيل تحذر سكان الحدث وبرج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
00:03

إعلام اسرائيلي يرجح أن غارة البسطة استهدفت القيادي في حزب الله طلال حمية... وهذه نبذة عنه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More