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فرق الصيانة بالتعاون مع اتحاد بلديات صور وبلديتها تعمل على ترميم الشبكات في مركز شركة مياه صور لاعادة المياه الى المنازل
آخر الأخبار
2024-11-23 | 06:05
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فرق الصيانة بالتعاون مع اتحاد بلديات صور وبلديتها تعمل على ترميم الشبكات في مركز شركة مياه صور لاعادة المياه الى المنازل
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