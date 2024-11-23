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o
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سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من لبنان في كريات شمونة من دون تفعيل صفارات الإنذار
آخر الأخبار
2024-11-23 | 09:15
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سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من لبنان في كريات شمونة من دون تفعيل صفارات الإنذار
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