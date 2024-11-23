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الصليب الأحمر اللبناني واللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنوا من الدخول الى برعشيت وإنتشلوا رفات عدد من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية الذين تم إستهدافهم

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2024-11-23 | 09:34
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الصليب الأحمر اللبناني واللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنوا من الدخول الى برعشيت وإنتشلوا رفات عدد من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية الذين تم إستهدافهم
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الصليب الأحمر اللبناني واللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنوا من الدخول الى برعشيت وإنتشلوا رفات عدد من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية الذين تم إستهدافهم

 
 
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