مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة على شمسطار أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 8 أشخاص من بينهم 4 أطفال وإصابة 9 آخرين بجروح من بينهم 4 بحال حرجة

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