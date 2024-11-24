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o
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في شوميرا وزرعيت ورأس الناقورة في الجليل للاشتباه بتسلل مسيرة
آخر الأخبار
2024-11-23 | 23:32
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في شوميرا وزرعيت ورأس الناقورة في الجليل للاشتباه بتسلل مسيرة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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