إذاعة الجيش الإسرائيليّ: رصد 5 صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه منطقة الشارون واعتراض 4 وسقوط خامس في منطقة مفتوحة

إحصاءات غرفه التحكم: قتيل و ٥ جرحى في ٤ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

إحصاءات غرفه التحكم: قتيل و ٥ جرحى في ٤ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: مئات آلاف الإسرائيليين في الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل