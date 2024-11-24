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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

آخر الأخبار
2024-11-24 | 03:06
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

 
 
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