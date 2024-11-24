النائب قاسم هاشم للـLBCI: لبنان يقوم بما هو متوجّب عليه في شأن المفاوضات و”ما تقول فول ليصير بالمكيول” والكرة الآن في ملعب إسرائيل

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