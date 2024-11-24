هاشم للـLBCI: الاتصالات ما زالت مستمرة والأمور قد تتطور نحو الوصول إلى وقف لإطلاق النار في أيّ لحظة ولبنان لن يرضخ لشروط إسرائيل

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