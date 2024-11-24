بوريل: اخترت أن أختم تفويضي في بيروت بسبب ما يحصل فيها وفي الشرق الأوسط وهذا ما يضع المجتمع الدوليّ أمام امتحان

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بوريل: لوقف إطلاق نار فوريّ وتطبيق قرار ١٧٠١ فورًا من الفرقاء جميعهم وفي الوقت نفسه وأشيد بالجهود التي تقوم بها كلّ من أميركا وفرنسا