الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية: غارة على مرتفعات بلدة قصرنبا وأخرى على منزل في بوداي
آخر الأخبار
2024-11-24 | 05:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية: غارة على مرتفعات بلدة قصرنبا وأخرى على منزل في بوداي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية:
مرتفعات
قصرنبا
وأخرى
بوداي
التالي
رئيس بلدية المطلة لإذاعة الجيش الإسرائيليّ: نحو 30% من سكان البلدة لن يعودوا للسكن فيها
بوريل: مستعدون لدعم الجيش اللبنانيّ بـ٢٠٠ مليون يورو
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:31
تواصل شن الضربات على بلدة مشغرة ويحمر
تقارير نشرة الاخبار
08:31
تواصل شن الضربات على بلدة مشغرة ويحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
08:29
في النبطية… هدوء حذر
تقارير نشرة الاخبار
08:29
في النبطية… هدوء حذر
0
تقارير نشرة الاخبار
08:28
غارات إسرائيلية تزامنت مع قصف مدفعيّ امتدّ من الناقورة حتى سهل رأس العين
تقارير نشرة الاخبار
08:28
غارات إسرائيلية تزامنت مع قصف مدفعيّ امتدّ من الناقورة حتى سهل رأس العين
0
أخبار لبنان
07:51
أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة
أخبار لبنان
07:51
أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:37
واللا: الدفعات الصاروخية من لبنان لا تتوقف ويتم الآن تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة ميرون في الجليل الأعلى
آخر الأخبار
07:37
واللا: الدفعات الصاروخية من لبنان لا تتوقف ويتم الآن تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة ميرون في الجليل الأعلى
0
آخر الأخبار
07:31
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتنياهو يعقد مساء اليوم مشاورات أمنية بشأن التوصل إلى تسوية في لبنان
آخر الأخبار
07:31
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتنياهو يعقد مساء اليوم مشاورات أمنية بشأن التوصل إلى تسوية في لبنان
0
أخبار دولية
07:02
بقائي: اجتماع لنواب وزراء خارجية إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الجمعة لمناقشة قضايا ثنائية وإقليمية ودولية
أخبار دولية
07:02
بقائي: اجتماع لنواب وزراء خارجية إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الجمعة لمناقشة قضايا ثنائية وإقليمية ودولية
0
آخر الأخبار
07:02
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة خطيرة في كفار بلوم بالجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان
آخر الأخبار
07:02
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة خطيرة في كفار بلوم بالجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة
أخبار لبنان
07:51
أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة
0
أخبار لبنان
2024-10-10
البيت الأبيض يبدي "قلقا عميقا" إزاء استهداف إسرائيل القوة الأممية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2024-10-10
البيت الأبيض يبدي "قلقا عميقا" إزاء استهداف إسرائيل القوة الأممية في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
2024-08-14
ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزارء وسحب بند ملء الشغور في بعض الإدارات
أخبار لبنان
2024-08-14
ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزارء وسحب بند ملء الشغور في بعض الإدارات
0
خبر عاجل
04:27
استهداف مركز للجيش في العامرية في صور بشكل مباشر واحتراق آلية وسقوط إصابات للجيش اللبنانيّ
خبر عاجل
04:27
استهداف مركز للجيش في العامرية في صور بشكل مباشر واحتراق آلية وسقوط إصابات للجيش اللبنانيّ
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:31
تواصل شن الضربات على بلدة مشغرة ويحمر
تقارير نشرة الاخبار
08:31
تواصل شن الضربات على بلدة مشغرة ويحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
08:29
في النبطية… هدوء حذر
تقارير نشرة الاخبار
08:29
في النبطية… هدوء حذر
0
تقارير نشرة الاخبار
08:28
غارات إسرائيلية تزامنت مع قصف مدفعيّ امتدّ من الناقورة حتى سهل رأس العين
تقارير نشرة الاخبار
08:28
غارات إسرائيلية تزامنت مع قصف مدفعيّ امتدّ من الناقورة حتى سهل رأس العين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:46
منظمة اطباء بلا حدود أمّنت حاجات أساسية للنازحين في مختلف انحاء البلاد
تقارير نشرة الاخبار
06:46
منظمة اطباء بلا حدود أمّنت حاجات أساسية للنازحين في مختلف انحاء البلاد
0
أخبار لبنان
06:43
باسيل: وجّهنا كتابًا خطيًا طالبنا فيه بقرار أمميّ لوقف إطلاق النار
أخبار لبنان
06:43
باسيل: وجّهنا كتابًا خطيًا طالبنا فيه بقرار أمميّ لوقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
06:33
مقتل شخص أطلق النار في محيط السفارة الإسرائيلية في الأردن… إليكم المعطيات
أخبار دولية
06:33
مقتل شخص أطلق النار في محيط السفارة الإسرائيلية في الأردن… إليكم المعطيات
0
أخبار لبنان
06:00
الراعي: من يفاوض وقف النار وباسم من ولصالح من؟
أخبار لبنان
06:00
الراعي: من يفاوض وقف النار وباسم من ولصالح من؟
0
أخبار لبنان
05:51
بوريل: مستعدون لدعم الجيش اللبنانيّ بـ٢٠٠ مليون يورو
أخبار لبنان
05:51
بوريل: مستعدون لدعم الجيش اللبنانيّ بـ٢٠٠ مليون يورو
0
أخبار لبنان
05:29
كرامي للـLBCI: العدوان يستهدف لبنان كلّه واستخلصنا حرص المملكة
أخبار لبنان
05:29
كرامي للـLBCI: العدوان يستهدف لبنان كلّه واستخلصنا حرص المملكة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:09
أدرعي إلى سكان الجنوب: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي ويحظر عليكم التوجه جنوبًا
أخبار لبنان
00:09
أدرعي إلى سكان الجنوب: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي ويحظر عليكم التوجه جنوبًا
2
خبر عاجل
13:07
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف أهدافا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
خبر عاجل
13:07
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف أهدافا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
3
منوعات
13:35
"الـLBCI حضنتني"... هدى شديد تصارع السرطان بقوة وشجاعة: أنا وضعي متل وضع لبنان
منوعات
13:35
"الـLBCI حضنتني"... هدى شديد تصارع السرطان بقوة وشجاعة: أنا وضعي متل وضع لبنان
4
أخبار لبنان
07:51
أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة
أخبار لبنان
07:51
أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة
5
خبر عاجل
15:00
مركز طوارئ الصحة: 20 شهيدا و66 جريحا في حصيلة رابعة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا في بيروت
خبر عاجل
15:00
مركز طوارئ الصحة: 20 شهيدا و66 جريحا في حصيلة رابعة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا في بيروت
6
صحف اليوم
00:01
الجيش الإسرائيليّ على مشارف الليطاني (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:01
الجيش الإسرائيليّ على مشارف الليطاني (الأنباء الكويتية)
7
خبر عاجل
05:21
الجيش اللبنانيّ: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ١٨ بينهم مصابون بجروح بليغة في استهداف إسرائيلي لمركز في العامرية على طريق القليلة- صور وتعرُّض المركز لأضرار جسيمة
خبر عاجل
05:21
الجيش اللبنانيّ: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ١٨ بينهم مصابون بجروح بليغة في استهداف إسرائيلي لمركز في العامرية على طريق القليلة- صور وتعرُّض المركز لأضرار جسيمة
8
خبر عاجل
09:39
حصيلة محدثة للغارة على البسطة الفوقا: 15 شهيدا و63 جريحا
خبر عاجل
09:39
حصيلة محدثة للغارة على البسطة الفوقا: 15 شهيدا و63 جريحا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More