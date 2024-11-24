النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: موضوع التمديد لقائد الجيش والاجهزة الامنية كان في صلب أحاديث الاشهر الماضية وهناك 7 اقتراحات قوانين تتعلق بالتمديد من التمديد للرتب كافةً وصولًا للتمديد لقائد الجيش

أبو الحسن للـLBCI: الحلّ الامثل للمرحلة المقبلة التجديد للضباط العامين أي رتب الالوية أي قائد الجيش واللواء البيسري واللواء عثمان

أبو الحسن للـLBCI: الحلّ الامثل للمرحلة المقبلة التجديد للضباط العامين أي رتب الالوية أي قائد الجيش واللواء البيسري واللواء عثمان

رحمة رياض تستشهد بآية قرآنية دعما للبنان وفلسطين: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ"