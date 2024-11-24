واللا: الدفعات الصاروخية من لبنان لا تتوقف ويتم الآن تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة ميرون في الجليل الأعلى

غارة على طريق البرج بين كفرتبنيت وارنون

غارة على طريق البرج بين كفرتبنيت وارنون

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتنياهو يعقد مساء اليوم مشاورات أمنية بشأن التوصل إلى تسوية في لبنان