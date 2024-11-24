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o
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o
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o
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الطائرات الحربية الاسرائيلية شنّت غارة على بلدة دير قانون رأس العين جنوب صور
آخر الأخبار
2024-11-24 | 09:20
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الطائرات الحربية الاسرائيلية شنّت غارة على بلدة دير قانون رأس العين جنوب صور
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