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o
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o
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استمرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
استمرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
هيئة البث الإسرائيلية: سقوط صاروخ على منازل في شتولا بالجليل الغربي
آخر الأخبار
2024-11-24 | 11:16
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هيئة البث الإسرائيلية: سقوط صاروخ على منازل في شتولا بالجليل الغربي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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