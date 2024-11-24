النائب إيهاب مطر للـLBCI: أنا لا أنادي بإتفاقية سلام مع إسرائيل ولكن اذا حصلت اتفاقيات في الشرق الأوسط يجب أن يكون لبنان آخر دولة تفكر بالتطبيع مع إسرائيل

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