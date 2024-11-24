الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على أطراف بلدة انصارية

آخر الأخبار
2024-11-24 | 12:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على أطراف بلدة انصارية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على أطراف بلدة انصارية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية

للإعلام:

الطيران

الحربي

الاسرائيلي

أطراف

انصارية

LBCI التالي
مسؤول تركيّ: أردوغان سيبحث في تطورات حرب روسيا وأوكرانيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ
حاكم منطقة كورسك الروسية: إسقاط صاروخين و27 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
16:20

أمال شحادة: الدافع لهذا الاجتماع هو أن إسرائيل تخشى بأنه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في غضون أيام فإن واشنطن ستسحب يدها من الوساطة بين لبنان واسرائيل

LBCI
خبر عاجل
16:16

أمال شحادة: انتهاء الاجتماع الإسرائيلي وهناك حديث عن امكانية التوصل الى تسوية في وقت مبكر من هذا الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
15:37

سفارة إيران بالإمارات: نرفض مزاعم ضلوع طهران في قتل حاخام يهودي

LBCI
آخر الأخبار
15:31

وزارة النقل التركية: تعليق عمليات الهبوط بمطار انطاليا في جنوب البلاد بعد اندلاع حريق بمحرك طائرة بعد هبوطها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:31

وزارة النقل التركية: تعليق عمليات الهبوط بمطار انطاليا في جنوب البلاد بعد اندلاع حريق بمحرك طائرة بعد هبوطها

LBCI
آخر الأخبار
15:30

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا للمرة الثانية بطائرات مسيرة هدفاً حيويا جنوبي الأراضي المحتلة

LBCI
آخر الأخبار
14:59

السفارة الإيرانية في الإمارات: نرفض تماما مزاعم ضلوع إيران في قتل حاخام يهودي

LBCI
آخر الأخبار
13:29

الوكالة الوطنية للاعلام: إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لحث السكان على إخلاء منازلهم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
16:16

أمال شحادة: انتهاء الاجتماع الإسرائيلي وهناك حديث عن امكانية التوصل الى تسوية في وقت مبكر من هذا الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-24

عدد شهداء اليوم الأول من الحرب لا مثيل له في تاريخ لبنان الحديث

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-25

ميقاتي يلتقي نظيره الايرلندي: رمزية الزيارة هي شكر الدول التي تقف دائما الى جانب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أطباء بلا حدود الى جانب الناس في لبنان رغم كل التحديات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان أمام فرصة التأهل المبكر إلى كأس آسيا ٢٠٢٥ لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحاخام المختفي في الإمارات وجد مقتولا... وهذه القصة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أطباء بلا حدود الى جانب الناس في لبنان رغم كل التحديات

LBCI
أخبار لبنان
13:25

محمود قماطي جدد تطبيق حزب الله معادلة بيروت مقابل تل أبيب

LBCI
أخبار لبنان
13:16

استمرار التوغل الاسرائيلي..واشتداد وتيرة المعارك

LBCI
أخبار لبنان
13:13

ما يعيق التوصل الى تسوية مع لبنان..رفض اسرائيل لوجود فرنسا في لجنة مراقبة

LBCI
أخبار دولية
13:10

قصف حزب الله وخرق مسيراته للداخل الاسرائيلي طغيًا على مقتل الحاخام الاسرائيلي في الامارات

LBCI
أخبار لبنان
13:00

اليكم تداعيات استهداف حزب الله الميدانية والسياسية ..

LBCI
أخبار لبنان
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 24-11-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:20

أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
14:45

الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق

LBCI
خبر عاجل
09:56

مصادر متابعة لملف التفاوض:اسرائيل ابلغت هوكشاتين بعد وصوله الى واشنطن اعتراضها على وجود فرنسا بلجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف بحجة دعمها لقرار المدعي العام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ولبنان متمسك بالحضور الفرنسي وما من عقبات اخرى لإعلان الاتفاق

LBCI
أخبار لبنان
00:09

أدرعي إلى سكان الجنوب: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي ويحظر عليكم التوجه جنوبًا

LBCI
خبر عاجل
10:48

حصيلة جديدة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا

LBCI
خبر عاجل
14:43

هوكستين يؤكد للـLBCI أن ما حٌكي عن أن إسرائيل أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان "ليس دقيقا"

LBCI
أخبار لبنان
07:51

أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
13:12

أدرعي: سلسلة تحذيرات الى سكان الغبيري وبرج البراجنة وحارة حريك والحدث

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More