الوكالة الوطنية: انقلاب شاحنة على طريق بسبينا - البترون

الوكالة الوطنية: قطع طريق جزين - مشغرة نتيجة غارة على مجمع شبيل السكني أمس

الوكالة الوطنية: قطع طريق جزين - مشغرة نتيجة غارة على مجمع شبيل السكني أمس

السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: نحن قريبون جدا من التوصل لاتفاق مع لبنان وقد يحدث ذلك خلال أيام