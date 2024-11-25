الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المطلة وكفار يوفال في الجليل الأعلى

بوحبيب في منتدى حوارات روما المتوسطية: لوقف إطلاق نار فوريّ

بوحبيب في منتدى حوارات روما المتوسطية: لوقف إطلاق نار فوريّ

الكرملين: نريد أن تتوقف الضربات الإسرائيلية على الأهداف المدنية في لبنان والوضع الإنساني طارئ ومن المهم توفير قنوات أوسع لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشرق الأوسط