وكالة أنباء الإمارات: المشتبه بهم الثلاثة في مقتل الحاخام الإسرائيلي يحملون الجنسية الأوزبكية

يحمل المشتبه بهم المحتجزون فيما يتعلق بمقتل الحاخام الإسرائيليّ-المولدوفيّ تسفي كوجان الجنسية الأوزبكية، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات نقلًا عن وزارة الداخلية.



ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزارة تأكيدها على "حرص السلطات الأمنية المختصة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها".