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"هيومن رايتس ووتش": على الحكومة الأميركية تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الغارات غير القانونية المتكررة على المدنيين التي قد تجعل المسؤولين الأميركيين متواطئين في ارتكاب جرائم حرب