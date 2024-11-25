"هيومن رايتس ووتش": الجيش الإسرائيليّ شنّ غارات باستخدام قذائف ملقاة من الجو تشمل مجموعة "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" (Joint Direct Attack Munition) أميركية الصنع

القناة 14 الإسرائيلية: تم الاتفاق على انضمام فرنسا إلى آلية مراقبة الاتفاق المزمع مع لبنان

القناة 14 الإسرائيلية: تم الاتفاق على انضمام فرنسا إلى آلية مراقبة الاتفاق المزمع مع لبنان

"هيومن رايتس ووتش": الغارة التي شنتها إسرائيل على لبنان في 25 تشرين الأول وأسفرت عن مقتل ثلاثة صحافيين وجرح أربعة آخرين شكّلت على الأرجح هجومًا متعمدًا ضد مدنيين وجريمة حرب واضحة