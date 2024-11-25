بو صعب: العدو الإسرائيلي يصعّد في كل مرة يشعر بها أنه قريب من إتفاق ولكن ذلك لا يجعل الرئيس بري يتراجع عن موقف متعلق بالسيادة ولبنان ونحن اقتربنا من ساعة حسم وقف إطلاق النار

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