بو صعب: هناك تفاؤل وأمل بشأن وقف اطلاق النار ولكن لا يمكن الجزم مع شخصية كنتنياهو والميدان وحده قد يدفعه الى تغيير موقفه

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