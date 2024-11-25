بو صعب: برّي لا يتراجع أمام هذا الضغط خصوصاً في ما يتعلّق بالقرار 1701 وهو حريص على تطبيقه

بو صعب: لم نسمع بموضوع حرية التحرك لاسرائيل داخل لبنان والـ1701 لا يعطيها هذا الحق

بو صعب: لم نسمع بموضوع حرية التحرك لاسرائيل داخل لبنان والـ1701 لا يعطيها هذا الحق

بو صعب: هناك تفاؤل وأمل بشأن وقف اطلاق النار ولكن لا يمكن الجزم مع شخصية كنتنياهو والميدان وحده قد يدفعه الى تغيير موقفه