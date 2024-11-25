بو صعب: لم نسمع بموضوع حرية التحرك لاسرائيل داخل لبنان والـ1701 لا يعطيها هذا الحق

تضارب معلومات في إسرائيل في شأن الاتفاق مع لبنان

تضارب معلومات في إسرائيل في شأن الاتفاق مع لبنان

بو صعب: برّي لا يتراجع أمام هذا الضغط خصوصاً في ما يتعلّق بالقرار 1701 وهو حريص على تطبيقه