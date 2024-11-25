هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيليّ التقى نائب مساعد وزير الدفاع الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل سفيرة النمسا في لبنان فرانسيسكا هونزوويتز فريسننغ للبحث في الشؤون اللبنانية ووقف اطلاق النار وتنفيذ القرار الدوليّ 1701

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل سفيرة النمسا في لبنان فرانسيسكا هونزوويتز فريسننغ للبحث في الشؤون اللبنانية ووقف اطلاق النار وتنفيذ القرار الدوليّ 1701

هيئة البث الإسرائيلية: حكم بالسجن 12 عامًا على فتى يبلغ من العمر 14 عامًا نفّذ هجومًا في القدس قبل نحو عامين