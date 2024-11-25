هارون للـLBCI: وضع المستشفيات في الميدان العسكري اي في بعلبك وصور والجنوب دقيق جدًا وتُعاني من نقص في المواد والادوية واتخوف من استهداف المستشفيات قصدًا

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