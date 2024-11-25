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بو صعب لرويترز: لا عقبات جديّة أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة وتقوم الهدنة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في غضون 60 يومًا

آخر الأخبار
2024-11-25 | 10:17
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بو صعب لرويترز: لا عقبات جديّة أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة وتقوم الهدنة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في غضون 60 يومًا
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بو صعب لرويترز: لا عقبات جديّة أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة وتقوم الهدنة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في غضون 60 يومًا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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