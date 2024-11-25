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o
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o
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o
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11
o
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التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
آخر الأخبار
2024-11-25 | 10:54
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التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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