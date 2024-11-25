مراسلة الـ LBCI آمال شحادة: المجلس الوزاري الامني المصغر سيُعقد الساعة الخامسة والنصف لمدة ثلاثة ساعات غدا لبحث الاتفاق والتصويت عليه

مصدر أمنيّ لوكالة الإعلام الروسية: القوات الروسية ألقت القبض على بريطانيّ من المرتزقة يقاتل مع الجيش الأوكرانيّ في منطقة كورسك الروسية

مصدر أمنيّ لوكالة الإعلام الروسية: القوات الروسية ألقت القبض على بريطانيّ من المرتزقة يقاتل مع الجيش الأوكرانيّ في منطقة كورسك الروسية

الوكالة الوطنية: غارات صباحا وليلا على بلدات في النبطية تزامنت مع تفجيرات في ديرميماس واشباكات في محيط الخيام وعند مثلث مارون الراس - عيناتا - بنت جبيل