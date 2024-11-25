المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والإتصالات عامر طبش لـ "عشرين 30": وضع الاتصالات مسيطر عليه ولست راضيا على العمل الحكومي في الاتصالات ولا زلنا نعاني من الامور السياسية رغم كل ما نحن نعيشه وما من خطط رديفة

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