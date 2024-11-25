المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والإتصالات عامر طبش لـ "عشرين 30": ليس هناك ستارلينك غير شرعي في لبنان بل نيات وكان هناك تحفظات من قبل حزب الله على مشروع ستارلينك فبقي في الدرج وبالتالي العراقيل حزبية سياسية من الدولة والاجهزة الامنية

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